أخبار مصر -د.هند بدارى

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة, أنه لن يضار أو يظلم مواطن من سكان منطقة مثلث ماسبيرو سواء شاغل أو مالك لعقار أو صاحب محل من مشروع التطوير الحضاري للمنطقة ذات الموقع المتميز, والذي تم إقراره منذ أكثر من 30 عاما وشهد دفعة قوية خلال هذا العام بدعم من رئيس الجمهورية ووزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات لإعادة تخطيطها بالكامل .

واعلن المحافظ – خلال جولة بمنطقة مثلث ماسبيرو اليوم الثلاثاء; لمتابعة الأعمال الجارية – أن أعمال الإزالة تجري على قدم وساق حيث بلغت نسبة التنفيذ أكثر من 80%, وسيتم الانتهاء منها خلال أيام كما يجري حالياk أعمال نقل مخلفات الهدم إلى المقالب العمومية وسينتهي العمل بها نهاية الشهر الجاري.

وبعدها سيتم البدء في أعمال التطوير مباشرة مع إخلاء الأرض نهائياk, فيما سيتم الإبقاء على عدد من المعالم الشهيرة بالمنطقة كمبنى ماسبيرو وفندق هيلتون رمسيس ووزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية ومسجد السلطان أبو العلا, مع الإبقاء على الواجهات المطلة على شارع 26 يوليو للحفاظ على النسق المعماري للحي.