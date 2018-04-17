وكالات

اعلن حسام البدرى المدير الفنى للأهلى انه اتفق مع محمود الخطيب رئيس النادى ورئيس لجنة الكرة على تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

وأضاف انه ابلغ من الخطيب برغبة النادى الأهلى في استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق، وكان هذا الأمر فى جلستين اجتمعوا سويا خلالهما فى الإمارات، لكن الظروف الصحية الخاصة بالخطيب وعدم تواجده فى مصر وراء عدم إعلان الأمر بشكل رسمى.

وأوضح البدرى انه لم يتطرق إلى أى شروط خاصة، سواء مالية أو غيرها فى ملف التجديد، وأى مطالب ترتكز فى المقام الأول على تدعيم الفريق والحديث عن مستقبله، مؤكدًا أنه لم يسبق أن وضع شروطًا مالية خاصة بهذا الملف، كما أنه يرفض من الأساس كلمة شروط مالية؛ لأن علاقته بالنادى الأهلى أكبر من مثل هذه الأمور، وأنه سعيد بالاستمرار مع الأهلى.