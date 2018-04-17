القاهرة- أخبار مصر

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً وذلك للإعلان عن جائزة التميز الحكومي رسمياً بالإضافة إلى الإعلان عن تبني الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومي وذلك في إطار توطيد العلاقات بين دولتي مصر والامارات واستعراض أوجه التعاون بين حكومة الدولتين.

جاء ذلك علي هامش استقبال معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور صالح عبد الرحمن نائب الوزيرة للإصلاح الإداري للوفد الرسمي لحكومة الامارات العربية المتحدة برئاسة معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وبمشاركة وحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة ومدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

ومن جانبها أعلنت د/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال المؤتمر عن تبني الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومي وذلك علي هامش التعاون القائم بين دولتي مصر والامارات ونقل التجربة الإماراتية في مجال إطلاق وإدارة جوائز التميز المؤسسي فضلًا عن تفعيل الاتفاقية التي قامت بتوقيعها وزيرة التخطيط مع الجانب الاماراتي في مجال تطوير العمل الحكومي أثناء مشاركتها بالقمة العالمية للحكومات 2018 بدبي في فبراير الماضي كما أعلنت وزيرة التخطيط عن نموذج دعم تطوير العمل الحكومي بجمهورية مصر العربية والمحاور المتضمنة.

وفيما يخص جائزة التميز الحكومي أوضحت السعيد أنها تقوم علي فكرة نشر ثقافة الجودة والتميز في القطاع الحكومي، مؤكدة أنه سيتم اطلاق حوالي 60 جائزه كل عام مع الاكتفاء هذا العام بتقديم 20 جائزة فقط مع عقد العديد من المؤتمرات لتبني شرح سياق الجائزة ومعاييرها.

ومن جانبه أوضح محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أنه اليوم وفي اقل من شهرين منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الدولتين في القمة العالمية للحكومات والتي كانت تعني بموضوع التعاون في القطاع الحكومي ليتم اليوم تفعيل هذه الاتفاقية وتحويلها الي ارض الواقع

وأضاف القرقاوي أنه تم الاتفاق علي عدة نقاط اساسية خلال اجتماع اليوم حيث سيتم اطلاق جائزة التميز الحكومي الي جانب عقد مؤتمر مصري للتميز الحكومي والذي سيصبح مؤتمراً عالمياً يضم افضل المتحدثين في مجال العمل الاداري ليتم عقده في مصر بشكل سنوي حيث يضم ذلك المؤتمر حوالي 1000 شخصيه بهدف تبادل الخبرات والمهارات وبناء القدرات في مجال الجودة والتميز الحكومي وتابع أنه تم الاتفاق علي تدريب عدد من المختصين في مجال التميز الحكومي، كما سيتم عقد العديد من ورش العمل في المجال ذاته كما سيتم توفير نموذج لمراكز خدمات ليكن نموذجاً عالمياً .

ومن جانبه رحب د/صالح عبد الرحمن الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بالجانب الاماراتي، وتناول الحديث حول جائزة مصر للتميز الحكومي موضحاً أنها تهدف للتشجيع علي التنافس الايجابي بين المؤسسات من ناحية وبين الموظفين من ناحية أخرى، موضحاً أنها تعد هي جائزة سنوية تضم مجموعة من الجوائز التحفيزية.

وتابع د/صالح أن الجائزة لها لجنة استشارية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ومقررها وزيرة التخطيط فضلاً عن وجود لجنة تنفيذية لادارة العمل اليومي كما تضم الجائزة جائزتين رئيسيتين الاولى للتميز المؤسسي الحكومي بينما الثانية فهي للتميز الوظيفي مخصصة للأفراد ويضم كل منها عدة فئات تحتوي كل فئة على جوائز فرعية.