اخبار مصر..

تقع في شمال أفريقيا، حيث يحدها البحر المتوسط من الناحية الشمالية، و مصر من الناحية الشرقية، والسودان في الجهة الجنوبية الشرقية، وكلاً من تشاد والنيجر في الناحية الجنوبية، ودولتي الجزائر، وتونس في الجهة الغربية، وتبلغ مساحة هذه الدولة ما يقارب من 1.8 مليون كيلومتر مربع، وتحتل المرتبة الرابعة بين دول قارة أفريقيا من ناحية المساحة، كما أنها تحتل المرتبة السابعة عشرة بين بلدان العالم الأكثر مساحة،

تنقسم جغرافية ليبيا الطبيعية إلى مناطق متعدّدة، أوّلها منطقة الساحل الليبي وهو أطول خط ساحلي مطل على البحر المتوسط، بطول 1770كم ويمد هذا الساحل المناطق المحاذية له بمناخ معتدل .

ويتميّز المناخ بكونه معتدلاً في فصلي الربيع والخريف، كما يكون الصيف حاراً، والشتاء بارداً نسبياً، حيث يعتبر الجو متنوعاً ويغلب عليه مناخ البحر المتوسط، وكذلك المناخ شبه الصحراوي في الشمال الأوسطي، بالإضافة إلى المناخ الصحراوي في الجنوب، وهو المناخ الذي يكون بارداً في الشتاء، وحاراً ونادر الأمطار في فصل الصيف، أما بالنسبة للمناخ في الجبل الأخضر فيختلف عن باقي المناطق الليبية، حيث لا تتعدى درجات الحرارة الثلاثين مئوية في فصل الصيف، أما في الشتاء فقد تصل درجة الحرارة إلى درجة التجمد، الأمر الذي يؤدي إلى تساقط الثلوج.

تغطي الصحراء الليبية معظم الأراضي في ليبيا، وهي جزء من الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا التي تشمل كل الدول الواقعة في تلك المنطقة مع وجود استثناءات في المناطق المرتفعة والواحات ومجرى نهر النيل في مصر.

تعد تلك الصحراء من أكثر الأماكن القاحلة والجافة على سطح الأرض، وفي وسط تلك الصحراء هناك العديد من المخاطر الطبيعية مثل مناطق الرمال المتحركة والعواصف الرملية والتيارات الهوائية الموسمية شديدة الحرارة.

توجد في ليبيا العديد من الواحات التي يسكنها قبائل مختلفة من أصول عربية وأمازيغية وقبائل البربر. و تمتاز تلك الصحراء المترامية الأطراف بوجود خزانات مياخ جوفية يمكن أن تكفي لحياة السكان لمئات السنوات، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من البترول غير المستخرج اعتمدت عليه الدولة في اقتصادها لعديد من السنوات.

تكونت الحدود الليبية الحديثة في بدايات القرن العشرين بعد عدة اتفاقات تمت بين الدول المستعمرة لشمال أفريقيا في ذلك الوقت، وهي اتفاقات تمت بين كل من إيطاليا وفرنسا، وإيطاليا وبريطانيا. بالإضافة إلى اتفاقية ترسيم الحدود الشرقية لليبيا مع الدولة المصرية التي كانت ملكية آنذاك.

سميت بلِيبِيا أو لُوبِيَا، حيث أُطلق هذا الاسم من ناحية تاريخية على الإقليم الواقع في شمال أفريقيا، وتحديداً بين مصر وتونس؛ وذلك نسبةً إلى قبيلة الليبو التي سكنت المنطقة منذ آلاف السنين.

تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، حيث يتحدث بها الليبيون في حياتهم اليومية، وذلك حسب اللهجة الليبية، والتي تختلف من مكانٍ لآخر؛ وذلك حسب اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد، كما تعتبر اللغة الإنجليزية واحدة من اللغات المتداولة في المدن، كما أنها تستخدم في الدراسة في الجامعة وكليات العلوم التطبيقية، بالإضافة إلى تداولها بشكلٍ كبير في العديد من قطاعات الشركات الأجنبية الموجودة في البلاد، ويشار إلى أنّ القرى والمجتمعات ظلت محافظةً على هويتها الليبية الأصلية، حيث تستخدم اللغة الأمازيغية التي تُعرف أيضاً باللغة الليبية أو اللغة البربرية، أو المورية.

يشكّل المسلمون نسبة تصل إلى 97 % من إجمالي السكان، أما النسبة المتبقية فينتمون إلى دياناتٍ أخرى، حيث إنّ معظمهم هم من الأجانب المقيمين بشكلٍ مؤقت، ويشار إلى أنّ مسلمي هذه الدولة هم من السنة التابعين للمذهب المالكي، مع وجود أقلية تعتبر تابعةً للمذهب الإباضي حيث يتركّزون في جبل نفوسة وزوارة، مع وجود أعداد من الصوفيين.

تحتوي البلاد على حوالي 48 مدينة ومن أبرز هذه المدن هي: طرابلس: توجد في الجزء الشماليّ الغربي من ليبيا، وتطل على البحر الأبيض المتوسط، ويعود تأسيسها إلى القرن السابع ق.م من قبل الفينيقيين، وكانت تُعرف في ذلك الوقت باسم أويا، وتصل مساحته الإجمالية إلى 400 كيلومتر مربع، وتمتلك شواطئ تمتد لأكثر من 300 كيلومتر.

بنغازي: تطلّ على البحر الأبيض المتوسط، وتتبع إداريّاً في منطقة برقة، وتعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد بمساحة إجمالية قدرها 314 كيلومتراً مربّعاً، وتحاط بالصحراء من ثلاث جهات، وتعد واحدة من أهم المراكز الثقافيّة في البلاد، وواحدة من أكثر المدن قصداً للسياح في ليبيا.

مصراته :توجد في الجزء الشماليّ الغربي من البلاد، ، وأهم ما يميّزها أنّها تحتوي على العديد من البيوت الحجريّة الصغيرة، والشوارع الضيقة، وبدأت المدينة تنمو وتزدهر منذ القرن العشرين من خلال تشييد العديد من المنازل، والمناطق الصناعيّة.

البيضاء :هي واحدة من المدن التجاريّة والصناعيّة الموجودة في الجزء الشرقي من البلاد، وتتبع إداريّاً لمنطقة برقة، وتعد واحدة من المراكز الاقتصاديّة الرئيسيّة؛ وذلك لأنّها تعتبر مركزاً صناعيّاً؛ حيث إنّها تصنّع السلع والمنتجات الغذائيّة، والأسمدة، وغيرها الكثير. صبراتة :توجد على البحر الأبيض المتوسّط في الجزء الغربي من العاصمة طرابلس، وتعد أهم المواقع الاستراتيجيّة في البلاد؛ فهي تحتوي على ميناء صبراتة الذي شُيّد في عام 500 ق.م على يد الفينيقيين الذين استخدموه لغايات التجارة، كما أنّها تحتوي على العديد من المواقع الأثريّة القديمة التي تعود إلى القرون الماضية.

زليتن :توجد على الساحل الجنوبي من البحر الأبيض المتوسط، ويحدها من الركن الغربي خليج سرت، وتعد واحدة من المدن التي سيطر عليها الرومان منذ القدم.