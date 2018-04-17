اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

واصلت البورصة المصرية الصعود بانتصاف تعاملات اليوم الثلاثاء بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والاجنبية بينما تلون المؤشر السبعيني بالاحمر.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” 1.11 % مسجلا 17815.34 نقطة. وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” بنسبة 1.27 % مسجلا 3039.54 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 20” بنحو 1.01 % مسجلا 18341.25 نقطة. وفقد مؤشر “إيجي إكس 70” الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.13 % مسجلا 866.46 نقطة. وارتفع مؤشر “ايجي اكس 100” الاوسع نطاقا 0.26 % مسجلا 2267.24 نقطة.

وصرحت الدكتورة هدى المنشاوي العضو المنتدب لشركة تداول اوراق مالية بان السوق تصعد نتيجة لتحركها فوق منطقة الامان النسبي 17600 نقطة بينما تؤثر بعض عمليات جني الارباح على المؤشر السبعيني.

واستفادت السوق من اغلاق اسهم امريكا على صعود أمس حيث غلف الترقب على قرارات المتعاملين امس انتظارا لحركة الاسهم العالمية.

ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات محدودة واجتذبت الاسهم الصغيرة السيولة من نظيراتها القيادية.