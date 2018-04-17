القاهرة - أ ش أ

غادرت القاهرة اليوم الثلاثاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة متوجهه إلى العاصمة الألمانية برلين لتسلم جائزة (ميوزيك أوورد) الألمانية، والتي نالتها فرقة (كايرو ستبيس) في الموسيقى.

ومن المقرر ان تعزف وزية الثقافة على آلة الفلوت مع فرقة (كايرو ستبيس) خلال حفل تسلم الجائزة.

جدير بالذكر أن (كايرو ستيبس) فريق جاز صوفي عالمي يتكون من 16 عازف موسيقي “ألمان ومصريون”، وتأسست عام 2002 بالتعاون مع عازف العود المصري الملحن باسم درويش،وعازف البيانو والمؤلف الموسيقى الألماني ماتيس فراي.