لندن - رويترز

ارتفع اليورو فوق 1.24 دولار ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء بعد صدور بيانات اقتصادية صينية قوية وانحسار المخاوف من شن ضربات أمريكية جديدة في سوريا مما أنعش الإقبال على المخاطرة وأدى إلى تراجع الدولار.

وتأثرت العملة الأمريكية سلبا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع عن محاولات الصين وروسيا التلاعب في عملتيهما، إذ يعتقد المستثمرون أن الإدارة الأمريكية تريد انخفاض العملة.

ودعم ذلك شراء اليورو وساهم في صعود العملة الأوروبية الموحدة 0.3 بالمئة إلى 1.2412 دولار مسجلة أعلى مستوياتها منذ 28 مارس.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة.

ونزل الدولار أمام الجنيه الاسترليني وبعض العملات الآسيوية من بينها الوون الكوري الذي أقبل المتعاملون على شرائه بدعم آمال بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض الدولار أمام العملة اليابانية إلى 106.96 ين، مبتعدا عن أعلى مستوياته في سبعة أسابيع البالغ 107.78 ين الذي لامسه يوم الجمعة، مع تأهب المتعاملين لاجتماع بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتتطلع طوكيو لتجنب دفعها في محادثات بخصوص اتفاق للتجارة الحرة لا يقتصر هدفه على فتح السوق فحسب بل يشمل أيضا السياسات النقدية وسياسات العملة.