القاهرة - أ ش أ

تشارك مصر غدا الاربعاء دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 أبريل من كل عام وذلك بفتح المواقع الأثرية بالمجان للمصريين والعرب المقيمين وإطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية في عدد من المناطق الأثرية.

وأكد الباحث الأثري سامح الزهار أنه رغم الخلط الكبير بين مفهوم اليوم العالمي للتراث وبين سبل الاحتفاء به إلا أنه يعد المناسبة الأهم دوليا لكل المعنيين بالتراث الإنساني برافديه المادي والمعنوي، مشيرا إلى أنه اليوم الذي حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية للاحتفاء به كل عام ويتم برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” ومنظمة التراث العالمي من أجل الإشارة للمواقع التراثية المعرضة لمخاطر وكذلك لحماية التراث الإنساني.

وأوضح أن مصر تحتفظ بمكانة دولية مرموقة في قائمة التراث العالمي حيث تحظى بسبعة مواقع متنوعة وهي دير أبو مينا والقاهرة التاريخية وجبانة منف وطيبة القديمة وآثار النوبة وسانت كاترين، بالإضافة الى وادي الحيتان كموقع للتراث الطبيعي، كما تحاول مصر حاليا إدراج مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي يأتي على رأسها مدينة الإسكندرية القديمة والمعابد البطلمية.