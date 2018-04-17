اخبار مصر - د.هند بدارى

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط افتتاح وتفقد عدد من المشروعات بمركز الفتح ومدينة أسيوط الجديدة بتكلفة تصل 64 مليون و65 ألف جنيه تقريباً لخدمة أهالي تلك المنطقة والقرى و ذلك خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق 18 أبريل من كل عام.

واكد ً أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتماماً خاصاً بمحافظات الصعيد ولمحافظة أسيوط بإعتبارها عاصمة الصعيد حيث يتم إنشاء مشروعات وتطوير آخرى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.

ومن المقرر أن يفتتح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ؛ 264 وحدة سكنية بـ 11عمارة ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة وذلك بتكلفة تصل إلى 46مليون جنيه.

كما سيتم إفتتاح وتفقد مشروعات بمركز ومدينة أبوتيج أثناء الإحتفالات بالعيد القومي للمحافظة بتكلفة 277 مليون و206 ألف جنيه تقريبا حيث يتم إفتتاح 3 عمارات بقرية الزرابي ب 9 ملايين جنيه و2 عمارة بقرية أبو خرص ب 6 مليون جنيه و2 عمارة بقرية دكران ب 6 مليون جنيه.

وأوضح محافظ أسيوط انه سيتم إفتتاح مدرسة اسامة بن زيد الإبتدائية بقرية البلايزة بتكلفة 3 مليون و332 ألف جنيه فضلا عن إفتتاح وحدة مطافى باقور بتكلفة مليون و700 ألف وإفتتاح مدرسة فليو الإبتدائية ب 4 مليون و200 ألف جنيه وإفتتاح مجزر الزرابى بتكلفة مليون جنيه وإفتتاح مدرسة البلايزة الإعدادية بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

وأضاف الدسوقي أنه سيتم إفتتاح مدرسة أعمال ترميم وصيانة معهد البلايزة ع/ث بنين بتكلفة مليون و423 ألف جنيه وإفتتاح وحدة مطافى النخيلة بتكلفة 700 ألف جنيه وإفتتاح أعمال صيانة معهد فتيات أبو خرص ع/ث بتكلفة 2 مليون و152 ألف جنيه

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