أخبار مصر – شيماء صالح

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بالعمل على بناء الكثافة السكانية فى سيناء بالاستعانة بمحافظات مصر من خلال تخصيص مساحة ضمن تخطيط عمراني شامل يخصص فيه لكل محافظة مساحة محددة تقوم بتنميته من خلال امكاناتها (البشرية / الإدارية) على أن يخطط مركزيا دعم هذه الأماكن بالخدمات والبنية التحتية.

جاء ذلك فى بيان صادر عن اللجنة برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الثلاثاء، بشأن اجتماعها لمتابعة دور القوات المسلحة فى تنمية سيناء بحضور اللواء مصطفي أمين على سليمان مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عبد الفتاح أحمد الخرسا مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، والعميد وائل محمد نعيم ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،والعميد شريف الخولي مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لنظم المعلومات، والمقدم نور محمد جلال ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما أوصت اللجنة بدراسة استحداث مشروع قومى لزراعة الزيتون بشبه جزيرة سيناء مع دراسة الصناعات المرتبطة بما له من خصائص، وكذلك دراسة إعادة إنشاء خط السكة الحديد فى مساره السابق بما يدعم التنمية بالمنطقة.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة الاهتمام بدور الاعلام فى توضيح فرص العمل التى توفرها المشروعات التنموية بسيناء، و زيادة كميات الوقود والفواكه والسلع التموينية لأبناء شمال سيناء مع دراسة تنفيذ اختبارات الثانوية العامة والدبلومات فى المحافظة مع تأمينها من جانب القوات المسلحة.