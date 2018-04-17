باريس - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان اليوم/ الثلاثاء، أن باريس وحلفاءها لن يترددوا في شن ضربة جديدة على سوريا، حال تجاوز النظام السوري الخط الأحمر مجدداً واستخدم الاسلحة الكيميائية.

وأشار لودريان إلى أن بلاده لم تعلن الحرب ضد بشار الأسد أو على حلفائه، بل عملت على ألا يتم استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً – في إشارة إلى الضربة العسكرية التي شنتها

أمريكا وفرنسا وبريطانيا على سوريا فجر السبت -.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي، بتعهد نظام الرئيس بشار الأسد في أغسطس 2013 بتدمير ترسانته الكيميائية بالكامل، وأكد أن فرنسا تفي بتعهداتها، معرباً عن أمله في إعادة إطلاق

المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية.