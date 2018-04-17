اخبار مصر - غباشى خيرالله

يتفقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء مشروع الفرع الجديد للنادي الإسماعيلي برفقة السادة أعضاء مجلس إدارة نادي الإسماعيلي والمسئولين بالمحافظة، وعقب ذلك يتوجه الوزير الي محافظة بورسعيد لزيارة المدينة الشبابية والرياضية برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

كما تلقي وزير الشباب والرياضة دعوة من الأستاذ سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري لحضور مباراة الفريق امام مونانا الجابوني الساعة السابعة والنصف مساءا في إياب دور ال 32 ببطولة الكونفدرالية.