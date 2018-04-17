اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

استهلت البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء على صعود محدود بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” 0.21 % مسجلا 17658.06 نقطة. وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” بنسبة 0.35 % مسجلا 3012.08 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 20” بنحو 0.27 % مسجلا 18206 نقاط. وزاد مؤشر “إيجي إكس 70” الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.03 % مسجلا 867.84 نقطة. وارتفع مؤشر “ايجي اكس 100” الاوسع نطاقا 0.07 % مسجلا 2262.95 نقطة.

وافادت الدكتورة هدى المنشاوي العضو المنتدب لشركة تداول اوراق مالية بان السوق تتحرك اليوم في اتجاه عرضي مائل للصعود مع استكمال بعض عمليات البيع بهدف جني الارباح.

“مازلنا نتحرك في اتجاه صاعد علي جميع الازمنة قصير ومتوسط وطويل الاجل.. على السوق الحفاظ على مستوى الامان 17600 نقطة لمواصلة الصعود”، وفقا للمنشاوي.

ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات محدودة واجتذبت الاسهم الصغيرة السيولة من نظيراتها القيادية.