الكويت - أ ش أ

صرح ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي بان 70 إعلاميا مصريا سيشاركون فى الدورة ال 15 للملتقى، والتي ستنطلق يومي 22 و23 أبريل الجاري بالكويت، مشيرا إلى أن الوفد المصرى سيكون الأكبر على مستوى الوفود المشاركة نظرا للخبرات المصرية المشهود لها فى المجال الإعلامى.

وأضاف الخميس اليوم الثلاثاء أنه تم توجيه الدعوة كذلك إلى عدد كبير من طلبة كليات الإعلام في الجامعات المصرية لحضور فعاليات الملتقى، نظرا لأهمية دور الشباب فى المجتمعات العربية، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي خاص للطلبة المشاركين فى الملتقى على هامش فعالياته، ويتناول أبرز قضايا الإعلام وأحدث التقنيات التى طرأت على تلك الصناعة المهمة .

وأوضح أن الملتقى فى دورته ال 15 سيناقش عددا من القضايا الإعلامية المهمة في مقدمتهاتوفير مصادر المعلومات والعمل على تدفقها، وكيفية معالجة الأخبار الكاذبة، وتجنب اللبس في نشر الخبر غير الصحيح، خاصة مع ازدياد مصادر الأخبار وتنوعها.