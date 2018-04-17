القاهرة ـ أ ش أ

يفتتح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة مساء غد الأربعاء مشروع تطوير شارع الشريفين بوسط البلد . يأتى ذلك في إطار تطوير منطقة القاهرة الخديوية بمناسبة احتفالات القاهرة باليوم العالمي للتراث بحضور المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس اللجنة القومية للحفاظ على التراث ولفيف من ممثلي ورؤساء مجالس البنوك والشركات الممولة للمشروع وأعضاء اللجنة القومية للحفاظ على التراث ومكتب اليونسكو بالقاهرة .