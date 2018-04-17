مانشستر - أ ش أ

قرر نادى مانشستر سيتي تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه أسترلينى لمديره الفنى بيب جوارديولا من أجل تعزيز صفوف الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى المدير الفنى للسيتى الذى توج رسميا ببطولة الدورى الإنجليزى الممتاز يسعى لتدعيم مركز قلب الدفاع وخط الوسط المدافع بجانب استقدام مهام فى إطار سعيه لبناء فريق قادر على الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وأضافت أن جوارديولا وضع بالفعل قائمة باللاعبين المطلوب التعاقد معهم وتضم توماس ليمار وفريد وجوجينيو وجان ميشيل سيرى وجوليان فيجل ورياض محرز.