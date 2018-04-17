وكالات

تقام اليوم الثلاثاء مباراة الداخلية وطنطا فى تمام الثالثة والنصف عصرا على ستاد كلية الشرطة ضمن الأسبوع الثاني والثلاثين لدوري القسم الأول.

ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 41 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل طنطا المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 14 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا .

وتقام مباراة الانتاج الحربى وسموحة فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد السلام.

ويحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 10 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 8 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.