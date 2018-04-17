القاهرة - أ ش أ

صرح وزير النقل الدكتور هشام عرفات، بان الوزارة تنفذ مشروعا لتطوير البنية المعلوماتية وبناء نظام معلومات جغرافي لخدمة أغراض تخطيط النقل على المستوى القومي.

وذكر أن لفكرة الأساسية للمشروع تعتمد على تجميع أصول وبيانات منظومة النقل بحيث تشكل قاعدة بيانات جغرافية متكاملة تستطيع القيادة الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجال النقل والاستثمار في مشروعات النقل المختلفة.

وأكد أهمية تنمية البنية المعلوماتية لوزارة النقل من خلال هذا المشروع الذي يشمل كل منظومة النقل من مشروعات صيانة الطرق وإدارة السلامة ومخاطر الطرق ومؤشرات الموانئ وحركة السكة الحديد بمصر.

واشار إلى أن هذه المنظومة تساعد في تحليل ربحية كل كيان مثل قطارات السكة الحديد وأرصفة الموانئ مما يساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار والتوسع في كل كيان.