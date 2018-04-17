اخبار مصر - نجلاء عزت

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان موانى الهيئة شهدت خلال شهر مارس الماضى تداول 520 الف طن بضائع عامة بكمية وارد 271 الف طن و صادر 249 الف طن بضائع .

و شهد ميناء السويس تداول 13 الف طن بضائع و ذلك من خلال استقبال 9 الاف طن بضائع و تصدير 4 الاف طن بضائع بينما شهد ميناء سفاجا تداول 326 الف طن بضائع بنسبة زيادة 8 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى من خلال استقبال 173 الف طن و تصدير 153 الف طن بضائع .

و فى نفس السياق ، شهد ميناء نويبع تداول 61 الف طن بضائع بنسبة زيادة 28 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى من خلال استقبال 12 الف طن بضائع و تصدير 49 الف طن بضائع فيما شهد ميناء الزيتيات وصول 77 الف طن بوتاجاز و غادر ميناء القصير 43 الف طن فوسفات .