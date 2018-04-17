القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا مع الدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية، التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الثروة السمكية في مصر.

واتفق الجانبان على أن يشمل التعاون بين وزارة الزراعة والمكتب الأفريقي مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال بحوث الثروة السمكية، وبرامج التغذية وأعلاف الأسماك، وتصنيع منتجاتها.

وحث الجانبان، على تعظيم الاستفادة من المعمل المركزي للثروة السمكية بالعباسة التابع لمركز البحوث الزراعية، باعتباره من أهم المراكز في هذا المجال في قارة أفريقيا، حيث العديد من الخبراء والباحثين من التخصصات المختلفة في مجال تربية الأسماك والاستزراع السمكي، بما يسهم في تطوير البحوث في أفريقيا وبلدان المنطقة.