وكالات

ويستضيف الأهلي فريق وادي دجلة على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري (2017-2018).

ويسعى الأهلي للفوز على وادي دجلة، حيث يعتبر دجلة هو الفريق الوحيد هذا الموسم الذي لم ينجح الأهلي في تخطيه، إذ انتهى لقاء الدور الأول (1-1)، قبل أن يحقق الأحمر 16 انتصارًا متتاليًا، لكنه تعادل سلبيًا مع سموحة بالجولة الماضية.

واختار اتحاد الكرة الحكم محمد الصباحي لإدارة مباراة الأهلي ووادي دجلة، ويعاونه أيمن دجيش وسمير جمال، وعاطف العفي حكمًا رابعًا، وكل من حسام الجلاد ووائل فرحان حكمًا خامسًا.

ويتربع الأهلي تحت قيادة حسام البدري على الصدارة بـ79 نقطة، فيما يأتي دجلة بقيادة طارق العشري بالمرتبة الـ15 بـ30 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المركز الـ16 الذي يهبط بصاحبه للدرجة الثانية.

واستدعى حسام البدري 21 لاعبًا إلى قائمة المباراة، التي شهدت عودة حارس المرمى شريف إكرامي عقب تعافيه من الإصابة، واستبعاد أكثر من لاعب على رأسهم أحمد فتحي (طالع القائمة).

لم يحقق دجلة سوى انتصار وحيد على الأهلي، وكان في مايو 2016 بهدف قاتل، لكن الأحمر فاز في 8 مباريات، وانتهت 3 لقاءات بالتعادل، في 12 مباراة جمعت بين الفريقين منذ عام 2010.