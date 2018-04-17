القاهرة ـ أخبار مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ليسود طقس حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد، وأن ظل معتدلا على السواحل الشمالية نهارا مائلا للبرودة ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتسجل العظمى بالقاهرة 36 والصغرى 20 ، والاسكندرية 29 16 ، مطروح 27 17 ، اما بورسعبد فتبلغ العظمى 24 اما الصغرى 19 .