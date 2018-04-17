سنغافورة - رويترز

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط مخاوف من تعطيلات للمعروض ولاسيما في الشرق الأوسط.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.75 دولار للبرميل مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 66.58 دولار للبرميل.

وذكر متعاملون ان أسواق النفط تتلقى دعما من الشعور بوجود مخاطر كبير لحدوث تعطيلات مثل إمكانية اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وتجدد العقوبات الأمريكية على إيران وانخفاض الإنتاج بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا.