الأسكندرية - أ ش أ

اعلن ميناء الأسكندرية اليوم الثلاثاء سيتم افتتاح الجراج متعدد الطوابق داخل الميناء خلال شهر مايو من العام القادم.

وذكر المتحدث باسم ميناء الأسكندرية رضا الغندور ان العمل يتم على قدم وساق إنهاء المشروع مؤكدا أنه سيحدث نقلة نوعية داخل هيئة الميناء.

وأضاف ان الجراج متعدد الطوابق هو أحد أهم المشروعات التي تنفذها هيئة ميناء الأسكندرية خلال العام الجاري بتكاليف تبلغ 285 مليون جنيه ويستوعب 1800 سيارة يوميا ومساحته 15 ألف متر مربع.

يذكر أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات تفقد مؤخرا أعمال البناء بالجراج ووجه بسرعة انتهاء المشروع.