أدنبرة - أ ش أ

توصلت دراسة جديدة إلى تأثير تناول المسكنات أثناء فترة الحمل على مستويات الخصوبة لدى الأطفال فى مراحل لاحقة من حياتهم.

وأظهرت الدراسة – التى نشرت فى دورية (صحة البيئة) في اسكتلندا – أن هذة الأدوية يمكن أن تؤثر على خصوبة كل من الأولاد والبنات الذين لم يولدوا بعد، مؤكدة أن هذا قد يؤثر على خصوبة الأجيال القادمة من خلال ترك علامات على الحمض النووى، مما يضيف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن بعض المسكنات بما فى ذلك “الباراسيتامول” يجب أن يستخدم بحذر أثناء الحمل.

واوضح الباحث رود ميتشل من جامعة (أدنبرة) فى اسكتلندا انه يجب على النساء التفكير بعناية قبل تناول المسكنات فى فترة الحمل وإتباع الارشادات الموجودة داخل العبوة لأخذ أقل جرعة ممكنة لأقصر وقت ممكن.