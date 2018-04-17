بكين - رويترز

أفاد مكتب الإحصاءات الوطني بالصين اليوم الثلاثاء بتراجع الإنتاج المحلي من النفط الخام 2.2 بالمئة على أساس سنوي في مارس إلى 15.96 مليون طن.

وبلغ الإنتاج 46.33 مليون طن منذ بداية السنة بانخفاض اثنين بالمئة عنه قبل عام.

وزاد استهلاك النفط الخام المحلي 8.3 بالمئة في مارس عن مستواه قبل عام ليصل إلى 51.51 مليون طن وبلغ الإجمالي منذ بداية السنة 148.72 مليون طن بزيادة 7.5 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 0.4 بالمئة عنه قبل سنة في مارس ليصبح 13.5 مليار متر مكعب. وزاد الإنتاج 3.3 بالمئة منذ بداية العام إلى 39.7 مليار متر مكعب.