أدنبرة - أ ش أ

نجح فريق من العلماء الاسكتلنديون فى تحديد ما يقرب من 80 جينا يمكن أن يكون مرتبطا بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب، وهو اكتشاف يضيف إلى الأدلة المتزايدة على أنه جزء من اضطراب وراثي.

وقام فريق العلماء بإعداد دراسة حول هذا المرض – نشرت فى عدد أبريل من مجلة (نيتشر كومينكيشنز) الطبية – وقام خلال الدراسة بفحص الشفرة الوراثية لـ300 ألف شخص لتحديد مناطق الحمض النووى التي يمكن ربطها بالإكتئاب.

ووفقا لآخر التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية, فإن أكثر من 300 مليون شخص يتعايشون الآن مع الاكتئاب, أى بزيادة عن 18% بين عامى 2005 –

2015.

واوضح ديفيد هوارد الباحث فى جامعة (أدنبرة) في اسكتلندا أن بعض الجينات المحددة معروفة بأنها تشارك فى وظيفة نقاط الاشتباك العصبي، وهى موصلات صغيرة تسمح لخلايا المخ بالتواصل فيما بينها من خلال إشارات كهربائية وكيميائية.