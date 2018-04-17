لندن - رويترز

سجل البديل آندي كارول هدفا ليتعادل فريقه وست هام يونايتد 1-1 في وقت متأخر بملعبه أمام ستوك سيتي اليوم الاثنين وهي نتيجة تقرب الفريق اللندني من البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بينما تعقد مهمة الضيوف.

وبدا أن ستوك في طريقه لحصد النقاط الثلاث ولأول مرة خارج ملعبه منذ أكتوبر الماضي عندما أحرز البديل بيتر كراوتش هدف التقدم من متابعة لتسديدة ارتدت من حارس إنجلترا جو هارت في الدقيقة 79.

لكن وست هام أظهر قدرته على تعديل النتيجة وانتزع كارول التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة مباشرة مستغلا تمريرة آرون كريسويل العرضية.

وربما تخلى الحظ عن وست هام بعد إلغاء ثلاثة أهداف له في الشوط الثاني لكنه أصبح يبتعد بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط بينما تفصل ستوك خمس نقاط عن منطقة الأمان.