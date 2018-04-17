نيويورك - رويترز

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع في مايو للشهر الرابع على التوالي، مدعوما بانتاج قياسي في حوض برميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو.

وذكرت إدارة المعلومات في تقرير شهري إن من المنتظر أن يرتفع مجمل انتاج النفط الصخري بمقدار 125 ألف برميل يوميا إلى 7 ملايين برميل يوميا.

ومن المنتظر أن يرتفع الانتاج في حوض برميان بمقدار 73 ألف برميل يوميا إلى 3.2 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يزيد الانتاج في حقول باكن بمقدار 15 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، فيما سيكون أعلى مستوى منذ يوليو 2015. وفي حقول إيجل فورد من المتوقع أن يرتفع الانتاج بمقدار 24 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، وهو الأعلى منذ مايو 2016.

ومن ناحية أخرى من المتوقع ان يرتفع انتاح الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 66.9 تريليون قدم مكعبة يوميا في مايو وهو أعلى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.