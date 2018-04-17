صحافة عربية: سلطان بن سحيم: نظام الحمدين عزل قطر عن العالم العربي
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 17 ابريل
المدينة السعودية
* سلطان بن سحيم: نظام الحمدين عزل قطر عن العالم العربي.
* مقتل قيادي حوثي وخبراء صواريخ من حزب الله بغارة للتحالف.
* «وول ستريت»: 3 خيارات كانت أمام ترامب لضرب سوريا.
* مجلس الشورى: «قمة القدس» تعبر عن تطلعات الشعوب.
* «كبار العلماء»: الدعم السعودي للقدس «قديم» وغير مستغرب.
* مقتل قيادي حوثي وخبراء صواريخ من حزب الله بغارة للتحالف.
* إيرانيون: عدونا نظام الولي الفقيه.
* قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيا.
الإمارات اليوم
* موسكو ودمشق تمنعان دخول خبراء دوليين إلى دوما.
* محافظ الحديدة: عازمون على تحرير كامل التراب اليمني ودحر المخطط الإيراني.
* القوات العراقية تبدأ عملية تطهير المناطق الحدودية.
* عريقات: القمة العربية تبنّت الموقف الفلسطيني كاملاً.
* فشل الصحافيين الغربيين في غزة.
* انطلاق مبادرة أممية لتأهيل آثار الموصل.
* الإمارات تقرر إنهاء مهمة قواتها التدريبية لبناء الجيش الصومالي.
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