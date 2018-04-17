القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 17 ابريل

المدينة السعودية

* سلطان بن سحيم: نظام الحمدين عزل قطر عن العالم العربي.

* مقتل قيادي حوثي وخبراء صواريخ من حزب الله بغارة للتحالف.

* «وول ستريت»: 3 خيارات كانت أمام ترامب لضرب سوريا.

* مجلس الشورى: «قمة القدس» تعبر عن تطلعات الشعوب.

* «كبار العلماء»: الدعم السعودي للقدس «قديم» وغير مستغرب.

* مقتل قيادي حوثي وخبراء صواريخ من حزب الله بغارة للتحالف.

* إيرانيون: عدونا نظام الولي الفقيه.

* قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيا.

الإمارات اليوم

* موسكو ودمشق تمنعان دخول خبراء دوليين إلى دوما.

* محافظ الحديدة: عازمون على تحرير كامل التراب اليمني ودحر المخطط الإيراني.

* القوات العراقية تبدأ عملية تطهير المناطق الحدودية.

* عريقات: القمة العربية تبنّت الموقف الفلسطيني كاملاً.

* فشل الصحافيين الغربيين في غزة.

* انطلاق مبادرة أممية لتأهيل آثار الموصل.

* الإمارات تقرر إنهاء مهمة قواتها التدريبية لبناء الجيش الصومالي.