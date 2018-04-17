أبوجا - رويترز

أطلقت الشرطة النيجيرية الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين شيعة يطالبون بإطلاق سراح زعيمهم في العاصمة يوم الاثنين وقال منظمو الاحتجاجات إن متظاهرا واحدا على الأقل قتل وأصيب عدد آخر بالرصاص.

وإبراهيم زكزكي، زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، مسجون منذ ديسمبر 2015 عندما قتلت قوات الأمن مئات في حملة على الجماعة التي يقدر عدد أتباعها بثلاثة ملايين.

وقال عبد الله محمد أحد زعماء الحركة ”عندما بدأنا الاحتجاج أخذوا يطلقون الغاز المسيل للدموع ويستخدمون مدافع المياه، رفضنا التفرق وبدؤوا في استخدام الرصاص أيضا وأصابوا كثيرا من الناس“.

وقالت الحركة في بيان إن محتجا واحدا على الأقل قتل.

وقالت الشرطة في بيان إن المحتجين أصابوا 22 ضابطا وإنها اعتقلت 115 متظاهرا.