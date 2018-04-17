القاهرة - أ ش أ

تستضيف محمية وادي دجلة بالمعادي يومي السبت والأحد القادمين بطولة أفريقيا للدراجات الجبلية بمشاركة 16 دولة أفريقية و62 متسابقا دوليا وعشرات المتسابقين المحليين.

وقال وزير البيئة خالد فهمي إن هذه البطولة تعتبر الأولي من نوعها التي تستضيفها مصر بمشاركة متسابقين من مختلف الفئات من دول جنوب أفريقيا، كينيا، بتسوانا، تونس، كوت ديفوار، ليسوتو، ناميبيا، المغرب، موريشيوس، النيجر، زيمبابوى، بوركينا فاسو، الجزائر، حيث يشارك في البطولة 6 فئات، شباب، آنسات، تحت 23 سنة، رجال وسيدات.

وأضاف أنه تم إختيار محمية وادي دجلة لاستضافة هذا الحدث الهام نظرا لوجود طبيعة طبوغرافية ملائمة لهذه الرياضة والمتمثلة في المرتفعات والمناطق الجبلية الوعرة، بالإضافة الي أن المحمية تعتبر مقصدا لمجموعات من محبي هذه الرياضة، حيث يمارسون ركوب الدراجات الجبلية علي مدار العام.