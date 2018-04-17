لوس أنجلس - رويترز

أعلنت كلوي كارداشيان رسميا الاثنين قدوم مولودتها الأولى وقالت إنها ستدعى ترو.

وقالت كلوي (33 عاما) لمتابعيها على خدمة إنستجرام لتبادل الصور والبالغ عددهم 75 مليونا ”طفلتنا الصغيرة، ترو تومسون، هيمنت تماما على قلوبنا وغمرتنا بالحب“، ونشرت صورة لغرفة مليئة ببالونات وزهور وردية اللون.

ووضعت نجمة تلفزيون الواقع مولودتها يوم الخميس قرب كليفلاند بولاية أوهايو بعد سنوات من توثيق محاولاتها للإنجاب في برنامج عائلتها (كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز).