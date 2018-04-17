صحافة مصرية: الرئيس يشهد ختام «درع الخليج المشترك» بالسعودية
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 17 ابريل
الأهرام
* الرئيس يشهد ختام «درع الخليج المشترك» بالسعودية.
* السيسى: التمارين تعزز التعاون العسكرى والأمنى للقوات المشاركة.
* مضاعفة السلع الغذائية استعدادا لرمضان.
* الموافقة على تعديل قانون رواتب رئيسى الحكومة و«النواب» والوزراء.
* وزير الدفاع: مصر ستظل وطنا آمنا بعطاء أبنائها.
* البنا: الموافقة على إقامة مشروعات جديدة على الأراضى الزراعية.
* وزير الكهرباء: سرعة الانتهاء من تدعيم الشبكة فى شمال الدلتا.
* الرى: احتفالية قومية للمياه تحت شعار «هنحافظ عليها».
* قابيل: 69% زيادة فى الصادرات المصرية إلى جنوب إفريقيا.
* البريد: إعفاء مواطنى شمال سيناء من المصروفات والرسوم على الخدمات.
* الرقابة المالية: نستهدف زيادة إسهام الخدمات المالية غير المصرفية فى الناتج المحلى إلى 70%.
* الغمازى: تعاون مع شركات عالمية للتدريب وزيادة فرص العمل.
* محافظ القليوبية يحذر من المخالفة فى زراعة الأرز.
* ضبط تاجر مخدرات بجنوب سيناء بحوزته 48 طربة حشيش.
* الداخلية: الكشف الطبى على 90 مواطنا بمستشفيات الشرطة بالمجان.
* اليوم: الأهلى يواجه «أمل» دجلة فى البقاء.. ومباراتان لتكسير العظام.
الأخبار
* الرئيس يشيد بالكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة.
* المتحدث باسم رئاسة الجمهورية:كلمة الرئيس أمام القمة العربية واضحة وفاصلة وجامعة.
* غياب الأعضاء يؤجل الموافقة علي «التحفظ علي أموال الكيانات الإرهابية».
* بدوي: لا نية لبيع الشركات واستغلال الأصول في تمويل عمليات التطوير.
* افتتاح سوق التونسي نهاية العام.
* ٣ وزراء في افتتاح المؤتمر الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات.
* تأجيل محاكمة بديع وقيادات الإخوان للأربعاء.
* تأجيل محاكمة جنينة للغد.
* قاتل عجوز الإسكندرية: أتحرش بالمسنات فقط.
* صدمة في الزمالك بعد إصابة الشناوي.. واجتماع السعودية يحدد هوية المدرب.
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