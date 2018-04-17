القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 17 ابريل

الأهرام

* الرئيس يشهد ختام «درع الخليج المشترك» بالسعودية.

* السيسى: التمارين تعزز التعاون العسكرى والأمنى للقوات المشاركة.

* مضاعفة السلع الغذائية استعدادا لرمضان.

* الموافقة على تعديل قانون رواتب رئيسى الحكومة و«النواب» والوزراء.

* وزير الدفاع: مصر ستظل وطنا آمنا بعطاء أبنائها.

* البنا: الموافقة على إقامة مشروعات جديدة على الأراضى الزراعية.

* وزير الكهرباء: سرعة الانتهاء من تدعيم الشبكة فى شمال الدلتا.

* الرى: احتفالية قومية للمياه تحت شعار «هنحافظ عليها».

* قابيل: 69% زيادة فى الصادرات المصرية إلى جنوب إفريقيا.

* البريد: إعفاء مواطنى شمال سيناء من المصروفات والرسوم على الخدمات.

* الرقابة المالية: نستهدف زيادة إسهام الخدمات المالية غير المصرفية فى الناتج المحلى إلى 70%.

* الغمازى: تعاون مع شركات عالمية للتدريب وزيادة فرص العمل.

* محافظ القليوبية يحذر من المخالفة فى زراعة الأرز.

* ضبط تاجر مخدرات بجنوب سيناء بحوزته 48 طربة حشيش.

* الداخلية: الكشف الطبى على 90 مواطنا بمستشفيات الشرطة بالمجان.

* اليوم: الأهلى يواجه «أمل» دجلة فى البقاء.. ومباراتان لتكسير العظام.

الأخبار

* الرئيس يشيد بالكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة.

* المتحدث باسم رئاسة الجمهورية:كلمة الرئيس أمام القمة العربية واضحة وفاصلة وجامعة.

* غياب الأعضاء يؤجل الموافقة علي «التحفظ علي أموال الكيانات الإرهابية».

* بدوي: لا نية لبيع الشركات واستغلال الأصول في تمويل عمليات التطوير.

* افتتاح سوق التونسي نهاية العام.

* ٣ وزراء في افتتاح المؤتمر الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات.

* تأجيل محاكمة بديع وقيادات الإخوان للأربعاء.

* تأجيل محاكمة جنينة للغد.

* قاتل عجوز الإسكندرية: أتحرش بالمسنات فقط.

* صدمة في الزمالك بعد إصابة الشناوي.. واجتماع السعودية يحدد هوية المدرب.