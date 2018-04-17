القاهرة - أ ش أ

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويلعب الزمالك مع المقاولون العرب مساء غد الأربعاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في إطار الجولة الـ32 من عمر الدوري.

وضمت قائمة الزمالك، 20 لاعبا، وجاءت كالتالي، “محمود عبد الرحيم (جنش) وعمر صلاح في حراسة المرمى، حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح، أحمد توفيق ومحمود عبدالعاطي ومحمود عبدالعزيز وأحمد داودا وطارق حامد وعماد فتحي ومعروف يوسف وأيمن حفني ومحمد عنتر وأحمد مدبولي، وباسم مرسي وكاسونجو ويوسف أوباما في خط الهجوم”.

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك أمام المقاولون ستكون الأولى لخالد جلال المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، والذي جاء خلفا لإيهاب جلال الذي اقيل من تدريب الزمالك بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1-2 في الجولة الماضية للدوري.