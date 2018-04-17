قنا - أ ش أ

كشفت هيئة الرقابة الإدارية بقنا برئاسة اللواء أدهم الفاتح إهدار أعضاء مجلس إدارة جمعية (إسكان العاملين بجامعة جنوب الوادي) مبلغ مليون و500 ألف جنيه في شراء قطعة أرض من غير مالكها.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بقنا قد كشفت إهدار أعضاء مجلس إدارة جمعية (إسكان العاملين بجامعة جنوب الوادي) مليونا و500 ألف جنيه في شراء قطعة أرض من أحد الأشخاص ادعي ملكيتها على غير الحقيقة، وقاموا بدفع المبلغ من مبالغ مالية حصلوا عليها من أعضاء الجمعية، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة لتتولي التحقيق.