أبوجا - أ ش أ

استهل عضو مجلس النوب مصطفي الجندي، جولته الإفريقية بزيارة العاصمة النيجيرية (أبوجا)، للترويج لترشحه لمنصب رئيس برلمان عموم إفريقيا المقرر إجراء الانتخابات شغل هذا المنصب في التاسع من مايو المقبل في جنوب افريقيا.

والتقى الجندي مع رئيس مجلس الشيوخ النيجيري أبو بكر ساراكي، وعضو البرلمان الإفريقي وزعيم الأغلبية أحمد لاوان، وعضو البرلمان الإفريقي، نائب رئيس تجمع الغرب الإفريقي عبدالرزاق نامداس، بحضور نائب السفير المصري لدى نيجيريا محمود فيصل.

وأكد المسئولون النيجيريون تفهمهم الكامل للموقف المصري ومبدأ التناوب على مقعد رئيس البرلمان الإفريقي، مؤكدين دعمهم لترشح مصر لرئاسة البرلمان الإفريقي، مبدين عزمهم الترويج لمرشح مصر بدول منطقة غرب إفريقيا.