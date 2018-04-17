القاهرة - أ ش أ

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين بالدوري الممتاز.

واختارت اللجنة، الحكم محمد الصباحي لإدارة مباراة الأهلي ووادي دجلة، ويعاونه أيمن دجيش وسمير جمال، وعاطف العفي حكما رابعا، وكل من حسام الجلاد ووائل فرحان حكما خامسا.

أما مباراة الداخلية وطنطا فيديرها الحكم أمين عمر، ويعاونه أشرف متولي وشريف عبدالله، وخليفة عبدالله حكما رابعا، وكل من بدوي حميدة وصبحي العمراوي حكما خامسا.

فيما يدير محمد أحمد الجلاوي لقاء الإنتاج الحربي وسموحة، ويعاونه أحمد عطية ومصطفى عبدالعظيم، والسيد محمد أحمد حكما رابعا، وكل من محمد حسن ومحمود رشدي حكما خامسا.