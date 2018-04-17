واشنطن - أ ش أ

علقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على قصف مدينة حمص السورية بالقول “ليس هناك أى نشط عسكرى أمريكى فى المنطقة في الوقت الحاضر”.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الفضائية الليلة، في نبأ عاجل لها، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

في سياق متصل، أكد شهود من منطقة البقاع اللبنانية سماع انفجارات على الجانب السوري من الحدود.

يذكر أن التليفزيون السوري أعلن أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخي استهدف قاعدة الشعيرات الجوية في وقت متأخر من ليل الاثنين.

وأضاف التليفزيون أن “الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ استهدف مطار الشعيرات بريف حمص وتسقطها”.

ولم يذكر التليفزيون الجهة التي ربما شنت الهجوم.