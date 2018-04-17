باريس - أ ف ب

أعلن مصدر في الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين ان باريس رصدت 50 مليون يورو لتمويل مشاريع إنسانية جديدة في سوريا ستتولى تنفيذهما حوالى 20 منظمة غير حكومية تعمل على الاراضي السورية.

وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس ان الاتفاق على هذا المبلغ تم خلال اجتماع عقد في قصر الاليزيه عصر الاثنين بين الرئيس إيمانويل ماكرون وممثلين عن هذه المنظمات غير الحكومية.

وقال المصدر “إزاء الوضع الانساني الحرج قرر الرئيس تنفيذ برنامج إنساني طارئ بقيمة 50 مليون يورو”، مشيرا الى ان “المباحثات التي اجريت اليوم هدفت الى تحديد الاحتياجات مع المنظمات غير الحكومية العاملة على الارض”.

وأضاف انه سيعهد الى هذه المنظمات تقديم مشاريع حسيّة، ولا سيما في محافظة إدلب، حيث تقدّر الأمم المتحدة عدد النازحين بحوالى 1,2 مليون سوري، وكذلك أيضا في الغوطة والمناطق الواقعة في شمال غرب البلاد والتي تم تحريرها مؤخرا من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.

ومن بين المنظمات غير الحكومية التي شاركت في اجتماع الاليزيه “أكتيد” و”سوليداريتيه انترناسيونال” و”اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية” و”أطباء العالم” و”كير” وهانديكاب انترناشونال” و”الصليب الأحمر الفرنسي” و”العمل ضد الجوع” و”الإسعاف الأولي الدولية” و”هيئة الإغاثة الكاثوليكية” و”منظمة فرسان مالطا”.