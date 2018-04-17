لندن - أ ش أ

تعادل فريق ستوك سيتي الإنجليزي الذي يلعب له المصري رمضان صبحي، مع مضيفه ويستهام بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر الدوري الإنجليزي لممتاز لكرة القدم.

شارك رمضان صبحي في التشكيل الأساسي لستوك سيتي، ولكنه خرج في الدقيقة 61 وحل بدلا منه زميله بالفريق جيوف كاميرون.

تقدم ستوك سيتي بهدف لمهاجمه بيتر كراوتش في الدقيقة 79، قبل أن يتعادل أندي كول لويستهام في الدقيقة 89.

التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، لتتعقد مهمة ستوك سيتي في البقاء بالدوري، بعدما ظل في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 28 نقطة، أما ويستهام فأصبح رصيده 35 نقطة في المركز الرابع عشر.