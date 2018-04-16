القاهرة - أ ش أ

يلعب الفنان الأردني منذ رياحنة دور العدو الأول للفنان أحمد عز بمسلسل “أبوعمر المصري”، الذي يخوض سباق دراما شهر رمضان المقبل.

واستأنف منذر رياحنة تصوير مشاهده في المسلسل، أمس الأحد، بعد حصوله على إجازة خاصة لمدة أسبوع، وهي المشاهد التي جمعته بأحمد عز ودينا الشربيني.

ويجسد الفنان الأردني شخصية حسين، الذي تستطيع الجماعات الإرهابية تجنيده وإقناعه بأن ما يقوم به من عمليات إرهابية من صميم الإسلام، وفي الوقت نفسه تجمعه علاقة صداقة قوية بأبوعمر المصري الذي يجسد دوره أحمد عز، غير أنه بمرور الأحداث يتبدل الأمر تماما، ويصبحان عدوين ويدخلان في الكثير من الخلافات.

ويشارك في بطولة “أبوعمر المصري” أروى جودة، أمل بوشوشة، نادية كوندا، فتحي عبدالوهاب، وصبري فواز، سيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن منذر رياحنة شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل “واحة الغروب”، بطولة خالد النبوي ومنة شلبي وسيد رجب وإخراج كاملة أبو ذكري، كما شارك في مسلسل “الحرباية” مع هيفاء وهبي.