الإسكندرية - أ ش أ

احتفل نادي سبورتنج السكندري، مساء اليوم/الاثنين/، بحصول الفريق الأول لكرة السلة على لقب دوري السوبر، بعد فوز فريق الجزيرة على الزمالك بنتيجة (81-69)، في إطار لقاءات الجولة قبل الأخيرة من منافسات دوري السوبر.

وقررت إدارة النادي صرف مكافآت إجادة للاعبين والجهاز الفني تقديرا لما حققوه من إنجاز بالحصول على لقب الدوري.

وأكد أحمد مرعي المدير الفني للفريق أن الفوز ببطولة دوري السوبر هو محصلة جهد جميع اللاعبين، قائلا : “أتوجه بالشكر لهم على كل ما بذلوه من جهد خلال منافسات البطولة”.

وأضاف أن فريق سبورتنج كيان متكامل لا يعتمد على أسماء بعينها، مؤكدا أن الفوز لم يكن وليد الصدفة بل كان نتاج فترة ببناء فريق يجمع ما بين صغار السن والخبرات.