أسوان - أ ش أ

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق بمول تجارى شهير, وسط مدينة أسوان.

وكان مدير أمن أسوان اللواء فتح الله حسني قد تلقى إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان العميد ضياء الدين صبحى يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي باندلاع نيران فى مول تجارى شهير وسط مدينة اسوان.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء, وانتقلت قيادات الأمن إلى موقع البلاغ, حيث نجحت جهود الحماية المدنية فى السيطرة على النيران, فيما قام قطاع كهرباء أسوان بقطع التيار الكهربائي عن المنطقة, وتم إخطار النيابة التى باشرت التحقيق, وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لتقدير الخسائر.