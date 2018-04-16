المنامة - أ ش أ

بحث الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، مع القائم بأعمال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون ساليفان، مسار العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة والتحالف الاستراتيجي الوثيق بين البلدين وسبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، ويسهم في تعزيز أطر التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية البحريني مع القائم بأعمال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم أيضا التشاور وتبادل وجهات النظر حول أهم وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.