طوكيو - أ ش أ

ذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الاثنين، أن اليابان ستبدأ قريبا في استيراد الغاز الطبيعي المسال من ولاية “ميريلاند” الأمريكية، مشيرة إلى أن شركتين سيقومان بشحن الغاز المسال.

وأضافت (إن إتش كيه) أن طوكيو تأمل في أن تترك هذه الخطوة انطباعا إيجابيا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انعقاد القمة (الأمريكية-اليابانية)، خاصة وأن ترامب حريص على زيادة صادرات بلاده.

وأوضحت شركتا “سوميتومو” التجارية و”طوكيو للغاز” أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال قد بدأ في ميرلاند الأسبوع الماضي، وتخطط الشركتان لتصدير نحو 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال ال` 20 سنة القادمة، سيتم توجيه معظمها إلى اليابان.

وقال مسئولون إن أول سفينة محملة بالغاز الطبيعي المسال ستصل في أواخر الشهر القادم.