واشنطن - أ ش أ

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما رددته موسكو من أن نظام الدفاع الجوي السوري تمكن من إسقاط أغلب الصواريخ التي أسقطها الهجوم الثلاثي “الأمريكي / الفرنسى / البريطاني” الذي وقع مؤخرا ضد سوريا.

وذكر راديو “صوت أمريكا”، في نشرته باللغة الانجليزية أن ترامب سخر مما أعلنته موسكو عن سقوط أغلب الصواريخ التي أطلقت على سوريا وعددها 105 صواريخ قائلا ” لم يسقطوا صاروخا واحدا، انهم يتحدثون عن النجاح في إجهاض الهجوم الصاروخي بالقول إن المعدات لم تعمل بشكل جيد و الحقيقة أن معداتهم هم التي لم تكن تعمل بشكل جيد “.

وكان الليفتنانت جنرال كينيث ماكينزى مدير الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” قد أكد أمس الأول السبت أن النظام الدفاعي السوري لم يشتبك مع أية طائرة أو صاروخ أطلق أو استخدم خلال الهجوم الثلاثي على سوريا وأنه ليس هناك أي مؤشر على استخدام نظم دفاع روسية في صد هذا الهجوم”، قائلا “نحن على ثقة من أن جميع صواريخنا أصابت أهدافها”.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قد أعلن عن إسقاط 71 صاروخا من إجمالي الصواريخ التي أطلقتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد المواقع السورية والتي بلغ عددها 103 صواريخ.