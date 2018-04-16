بغداد - أ ش أ

أعلن مركز الإعلام الأمني للجيش العراقي، اليوم الاثنين، تدمير تسعة أنفاق لتنظيم “داعش” الإرهابي في نينوي.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول – في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية – “إن القوات الأمنية في فرقة المشاة الخامسة عشر التابعة لقيادة عمليات نينوي تمكنت خلال عمليات التفتيش من تدمير 9 أنفاق ووكر لتنظيم (داعش)، كما عثرت على 5 براميل تحتوي 143 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى أنه تم تفكيك وتفجير 21 عبوة ناسفة”.

وأضاف رسول أن القوات الأمنية عثرت على 34 قنابل هاون (82 ملم) و24 خرطوش هاون (120 ملم) و117 قذيفة هاون (120 ملم)، موضحا أن العمليات جرت في الخط الاستراتيجي باتجاه سلسلة جبال “شيخ إبراهيم” و”زمبر” بقرية “البخور” وباتجاه “أم الشبابيط” على الحدود الدولية مع سوريا.