القاهرة - أ ش أ

انتهى الفنان أحمد بدير من تصوير مشاهده في مسلسل “البيت الكبير”، المعروض حاليا على إحدى القنوات الفضائية.

وقال بدير إنه انتهى من تصوير دوره بالمسلسل، مؤكدا أنه أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل “أبو عمر المصري” حيث لم يتبق له سوى يوم تصوير فقط.

وتابع بدير أن “مسلسل البيت الكبير يرصد قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالميراث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية، التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي”.

يشارك في بطولة “البيت الكبير” كل من لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم بوشناق، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.