أخبار مصر- د. هند بدارى

نظمت كلية الطب جامعة عين شمس وقسم جراحات السمنة مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الإثنين، لإعلان نتائج الجراحة التى أجريت للمريضة أميمة صلاح والتى تزن 300 كيلو جرام، حيث تم إجراء عملية تحويل المعدة المعدل بالمنظار خلال ساعة واحدة فقط.

وصرح الدكتور خالد جودت، أستاذ جراحة السمنة المفرطة بكلية الطب جامعة عين شمس بان فريقا من جراحى الكلية قاموا بإجراء جراحة نادرة وفريدة من نوعها، لمريضة يبلغ وزنها 300 كيلو جرام.

وأشار إلى أن فريق الجراحين المختصين يجرى أكثر من 5 حالات لأوزان قريبة من هذا الوزن شهريا، وذكر أن مستشفى الدمرداش قرر إجراء جراحة “أميمة” بالمجان، تقديرا لظروفها الاقتصادية، خصوصا أنه يمتلك أكبر مركز لجراحات السمنة المفرطة بالشرق الأوسط.

وأوضح أن عماية تحويل المعدة تعد أفضل تقنية عالمية حتى الآن، إذ يتم فصل مدخل المعدة عن باقى المساحة، وعمل كوبرى من الأمعاء لتقليل أكل المريضة وخفض وزنها، ما يضمن ألا تعود للسمنة مرة أخرى، وأشار إلى أن جراحة تحويل المعدة المعدلة تعطى أفضل النتائج فى مجال السمنة المفرطة، ويتم إجراؤها منذ عام 2000

وأعلن الدكتور طارق يوسف نائب مدير مستشفى الدمرداش ان جراحات السمنة مكلفة فى العالم كله، وغير خاضعة للتأمين الصحى، وتغلبنا على هذه المشكلة، واستطعنا إجراء هذه العملية بدون ربح، وهناك 20% من العمليات التى تتم بالمجان من خلال دعم الجهات الأخرى.